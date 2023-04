AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Paul GABILLET

CHALON-SUR-SAÔNE



Jérôme GABILLET son fils, et sa femme Stéphanie ;

Anne Laure VAGLIO sa fille, et son mari Christophe ;

Simon, Amaury, Marion et Julien ses petits-enfants ;

Françoise GABILLET ;

ainsi que toute la famille,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul GABILLET



Ses obsèques civiles seront célébrées jeudi 4 mai 2023, à 15 heures, en la salle de

cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une boîte à dons sera mise à votre disposition

« La ligue contre le cancer. »

Jean-Paul a rejoint ses parents,

Charlotte et Albert GABILLET

Il repose à la chambre funéraire ROC-ECLERC de Saint-Remy jusqu'à dimanche inclus.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.