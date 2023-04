Au Réservoir ce soir à Saint-Marcel : LA VALSE D’ICARE

NICOLAS DEVORT

Seul en scène virtuose

À partir de 12 ans / Au Réservoir / 1h

Tarif vert : 8/6 €

Après « Dans la peau de Cyrano », Nicolas Devort revient avec son nouveau spectacle au Réservoir. Icare, musicien et chanteur talentueux rencontre vite le succès. Mais le chemin de la réussite se craquelle et au fur et à mesure de son ascension, ses démons le rattrapent. Comment garder les pieds sur terre lorsque l’on est porté aux nues ? La valse d’Icare, ou l’épopée d’une vie en trois mouvements. Dans ce conte musical sensible, drôle et tragique, une galerie de personnages haute en couleur prend vie sous nos yeux à travers le corps et la voix de l’acteur, et porté par l’imaginaire du spectateur.