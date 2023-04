Le service jeunesse du CCAS de Châtenoy le Royal a organisé une action de sensibilisation des élèves du collège Aragon aux maladies cardio-vasculaires.

C'est sous l’impulsion des personnels du CCAS que cette action a pu avoir lieu afin de sensibiliser les élèves aux maladies cardio-vasculaires.

Les élèves de 3ème sont venus le matin et ceux de 4ème l’après-midi, encadrés par Madame Fautrelle, professeur d’EPS.

Les 5 stands interactifs pour faciliter les échanges entre les élèves et les intervenants ont donné une autre dimension à cette sensibilisation. Chaque demi-journée a débuté par une présentation de l'action par Marion, infirmière à la maison de santé puis les élèves ont tourné durant 2,5h sur les 5 stands.

Un stand était orienté sur l’usage abusif des écrans, il s’intitulait Le procès des écrans. Marion et Léogadie animaient le débat, style cours d’assises du tribunal. Les élèves étaient répartis dans le rôle d’avocat, procureur, jurés, etc…, un vrai débat sur un sujet qui touche notre mode de vie sociétale.

Le suivant, consacré à l’alimentation, était présenté par Sigolène Murat diététicienne chargé du projet nutrition au Grand Chalon et Julie stagiaire diététicienne. Apprendre à équilibrer ses repas, éviter de grignoter des sucreries, …, manger des légumes, des fruits, tout un panel de ce qui est ou n’est pas bon à la santé.

Gaëtan Jeudy du Centre d’Activités Physiques Adaptées (CAP) et Jessica éducatrice ont abordé, sur leur stand, les problèmes liés à l’obésité et au harcèlement. Ils ont revisité avec les élèves les façons de traiter l’exclusion due à la différence, les risques et les dangers de ces exclusions qui souvent mettent en difficulté la personne concernée qui va se mettre à encore manger plus ou va se refermer sur elle-même et maigrir jusqu’au risque de maladie.

Roger Giroudon et Odile de l’association Cœur et Santé de Chalon rattaché à la Fédération Française de Cardiologie ont fait une présentation des gestes qui permettent de sauver des vies. Les élèves ont pu s’exercer au massage cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur.

Les adjoints à la municipalité Jeanne-Marie Martin, Marie-Thérèse Boissot et Henri Lombard, en visite au gymnase, assistent à une démonstration au stand Cœur et Santé.

Le dernier stand montrait par une vidéo les bienfaits de l’activité physique sur notre corps et notre santé. Ce stand était animé par Franck Courdier éducateur sportif et Florence Fautrelle professeur d’EPS. Les élèves devaient remplir un questionnaire, le "Children and Adolescents Physical Activity en Sedentary Questionnaire" (Capas.q). Les données seront analysées ensuite par Franck.

Les élèves ont été très intéressés par cette action d’informations, ils ont posé de nombreuses questions. Les intervenants espèrent qu’au travers de leur action, la prise de conscience par les jeunes des risques dus à la sédentarité, à la "mal-bouffe", à l’exclusion, soit effective pour leur santé.

C.Cléaux