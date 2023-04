Crissey a honoré les victimes et les héros de la déportation ce dimanche 30 avril 2023.

La présence de plusieurs élus, du président de la FNACA de Chalon sur Saône et d'un porte-drapeau, d'un élément des sapeurs-pompiers, d'un personnel militaire réserviste du service de l'énergie opérationnelle, d'anciens combattants et d'habitants de Crissey a permis de donner à cette manifestation le retentissement attendu par l'équipe municipale et son maire Pascal Boulling.

Pascal Boulling a exprimé un petit mot pour remercier les personnes présentes à la commémoration ce dimanche matin de la Journée nationale des victimes et des héros de la déportation. Il a aussi remercié celles et ceux qui ont participé à l'organisation de la célébration.

Le déroulement de la cérémonie a été le suivant, lecture des messages officiels : message du maire de Crissey et message national des associations, dépôt de gerbe, hommage aux morts et minute de silence, hymne national, remerciements au porte-drapeau et aux différentes personnes présentes.

Monsieur le maire a également remercié les conscrits de la classe en 3 qui ont participé en partie au cocktail offert à la population en fin de cérémonie.

Crédit photos : mairie de Crissey

C. Cléaux