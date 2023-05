Journée nationale du Souvenir de la Déportation : Chalon-sur-Saône rend hommage aux héros et victimes

En ce 30 avril 2023, la Ville de Chalon-sur-Saône a rendu hommage aux victimes et aux héros de la Déportation lors de cette journée nationale qui se déroule chaque année le dernier dimanche d'avril. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette journée du 30 avril rend hommage à tous les déportés sans distinction. Elle a pour vocation de nous rappeler cette déchirure qui fait de 1945, une année zéro. Elle a également un impératif : celui de ne pas oublier.

Il y a 78 ans, les camps de concentration et d'extermination étaient libérés. Ces camps dans lesquels environ 6 millions d'êtres humains de toutes nationalités perdaient la vie. Le monde découvrait alors l'horreur des camps de la mort et le retour de dizaines de milliers de déportés.

En France, sur les 160 000 personnes déportées environ 48 000 ombres d'hommes et femmes étaient rapatriés au milieu de près de 2 millions de prisonniers de guerre.

Cette cérémonie s'inscrit dans le devoir de mémoire qui tient à cœur au maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et son conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Serge Rosinoff, également président de la communauté israélite de Chalon-sur-Saône.

À leurs côtés, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, du député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, de la conseillère départementale, Françoise Vaillant, représentant André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, du conseiller communautaire, et de la présidente de l'antenne locale de la Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes, Monique Cottet.

Des anonymes, des présidents d'associations patriotiques, des anciens combattants, des élus et des représentants des forces de l'ordre ont pris part à cette cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche 30 avril 2023 à 10 heures, au Monument Résistance-Déportation, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny.

Tour à tour, Serge Rosinoff, Monique Cottet qui a lu un message rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes (FNDIRP), la Fondation pour la Mémoire de la déportation (FMD), et l'Union nationale des associations de déportés et internés de la Résistance et familles (UNADIF-FNDIR), et le maire ont pris la parole avant la diffusion de la chanson de Jean Ferrat, «Nuit et brouillard».

Cette cérémonie s'est conclue par un dépôt de gerbes commémoratives des associations patriotiques et des autorités, puis par la sonnerie aux morts, la minute de silence, la Marseillaise et l'honneur aux autorités et porte-drapeaux qui étaient sous la houlette de Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

Un verre de l'amitié était proposé à la Maison de quartier Paix, à l'issue de la cérémonie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati