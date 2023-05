Changement de propriétaire : Franck Millet devient le nouveau patron du bar le ‘Comédien’, rue aux Fèvres

Un accueil chaleureux et dynamique vous attend !

Depuis le 21 avril, le bar à l’enseigne « Le Comédien », situé 35 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, a changé de propriétaires. C’est désormais Franck billet et sa fille Danaé qui deviennent les propriétaires et qui seront aidés en salle par Sébastien (cousin). ensemble ils sauront vous recevoir dans une très grande convivialité.

Un établissement qui a subi de la part du propriétaire de nombreuses rénovations et qui propose à sa clientèle un nouvel espace aménagé, une nouvelle terrasse et une nouvelle brasserie avec plus de bières sur la carte.

L’établissement a gardé tous les jeux de la Françaises des Jeux mais ne fait plus PMU est désormais ouvert du mardi au dimanche.

J.P.B