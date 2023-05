AVIS DE DECES - Monsieur Alain BOULISSET

SAINT-MARCEL - RULLY



Maryse, son épouse ;

Stéphanie, Jean-Claude, Calypso et Solène, sa belle-fille, son gendre et ses petites-filles ;

Jessica et Dylan, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Alain BOULISSET



La cérémonie civile aura lieu le jeudi 4 mai 2023 à 16h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey dans l'intimité familiale.

Alain repose au funérarium PACCAUD de Saint Marcel.

Fleurs naturelles uniquement.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.