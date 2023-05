CARNET ROSE - Bienvenue à Rose

Rose VILLIERS est née le 26 avril à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant de Célia PEAQUIN et Paul VILLIERS. La maman est infirmière puéricultrice et le papa est professeur des écoles et directeur de l'école maternelle Jean-Lurçat à Chalon-sur-Saône. La petite famille réside à Lux.