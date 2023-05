Huit mois après son ouverture, que devient la "Maison Marthe et Marcel", vente de vêtements et bijoux à Fontaines.

"M.M.&M" concept cocooning de vente de vêtements et de bijoux au cœur de la commune de Fontaines, magasin un peu reculé dans ce fond de cour de la rue des Maréchaux.

Sylvie Chaussat est consciente que son magasin, placé en fond de cour, est bien moins visible que s’il avait pignon sur la rue des Maréchaux. « Pourtant la fréquentation est régulière, un peu tous les jours, le temps joue beaucoup dans notre type de commerce. Il suffit d’un peu de soleil pour voir les gens venir regarder les nouvelles collections, collection d’été maintenant » nous confiera-t-elle.

Qu’en est-il de la nouvelle collection d’été ?

« Cet été se décline en couleurs bleue, rose, orangé, avec plus de pastel, des tissus facile à porter comme le lin, des petites vestes en jean sans manche…, des chemises, des pantalons… »

Chez "Maison Marthe et Marcel", les vêtements se déclinent de la taille S à L et à partir de mi-mai, il y aura quelques pièces de plus grandes tailles toujours très féminines comme le reste de la collection.

Les clientes peuvent trouver des bijoux mais aussi des coussins de confection artisanale locale puisque fabriqués à Bouzeron et sur le thème villages viticoles de la collection "Week-end à la Campagne".

A la boutique, le vendredi est réservé aux Vendredis tout est permis, sorte de vente privée entre amis et le samedi après-midi aux goûters faits maison, histoire de passer un bon moment convivial tout en faisant ses emplettes.

"M.M.& M". un petit panneau indique l’entrée rue des Maréchaux à Fontaines, le magasin se situe dans la cour à droite derrière le mur.

C.Cléaux