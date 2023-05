Savannah, le nouvel ouvrage de Jacques Broyer, nous emmène dans le Nouveau Monde au début du 19e siècle

L’écrivain de 72 ans a en effet été durant une dizaine d’années inspecteur de l’Education nationale dans la Cité de Niépce.

L’heure de la retraite ayant sonné en 2011, Jacques Broyer s’est lancé dans l’écriture et a publié notamment deux biographies d’instituteurs de Saône-et-Loire aux destins singuliers. « Pierre Vaux, instituteur. Une vie sacrifiée » en 2017 et « Désiré Barodet, ouvrier de la république » en 2019.

Inspiré d’une histoire vraie

« Savannah, les aventures d’un Mâconnais dans le Nouveau Monde » est inspiré d’une histoire vraie : celle de François Dure dans les Caraïbes puis à Savannah entre 1816 et 1833. Un beau matin de 1816, ce marchand de vin, bonapartiste convaincu, a décidé de tout plaquer et de quitter Mâcon. Direction : La Rochelle et les Antilles. Après plusieurs années d’errance, il s’est installé à Savannah, alors capitale de l’état de Géorgie. S’en est suivi toute une correspondance avec son frère Jean-Baptiste, retiré à Mâcon après une brillante carrière militaire sous l’Empire. Une correspondance conservée aux Archives départementales de Saône-et-Loire et découverte par Jacques Broyer au hasard de ses recherches.

Il était une fois l’Amérique...

Tout au long des quelque 280 pages du roman, on voyage en sa compagnie dans ces régions du monde bouleversées par l’affrontement avec l’Angleterre au tournant du 19e siècle et dans une Amérique en devenir. On y rencontre des personnages hauts en couleur : capitaines de vaisseaux, acteurs ou témoins des récents conflits maritimes, pirates à la solde des colonies rebelles espagnoles, planteurs des Petites et des Grandes Antilles, Indiens Cherokees chassés par l’avancée impitoyable des colons européens. On y croise également quelques fortes personnalités féminines que la colonisation du continent américain a jetées là par hasard. On y observe aussi le quotidien d’une ville esclavagiste du sud des Etats-Unis, Savannah, sa culture particulière, les évolutions et les tensions qui vont la conduire au cataclysme de la guerre civile quelques décennies plus tard.

Dans un style alerte et vivant Jacques Broyer nous livre un récit pour le moins original, bien documenté, et qui au fil des pages nous tient en haleine... Un roman historique à mettre dans sa valise avant de partir en vacances et que l’on pourra se faire dédicacer par l’auteur le samedi 27 mai à la librairie Les Arcades à Tournus.

Gabriel-Henri THEULOT