Une première réhabilitation de la base nautique de Chalon

"Ce n'était pas du luxe" ont lancé Sébastien Martin, Dominique Melin et Olivier Grosjean, à l'occasion d'un point spécial sur les travaux menés au sein de la base nautique de Chalon sur Saône. Construits en 1960 et abritant une auberge de jeunesse, les locaux actuels avaient été transformés à la fin des années 90 pour accueillir le service des sports et un certain nombre d'associations chalonnaises à l'image du club d'aviron, des différents clubs de plongé mais aussi le canoë-kayak ou encore le club de Triathlon. D'une surface de 1800 m2, les locaux n'avaient jamais connus de véritable rénovation depuis quelques années.





C'est désormais chose faite avec une enveloppe mobilisée de 130 000 euros et des travaux qui se concentrent dans un premier temps sur le rez-de-chaussée avant une prise en charge plus globale, avec à terme une isolation par l'extérieur ainsi que la refonte des vestiaires au 2e étage.

Pour le moment, l'urgence était à redonner des locaux fonctionnels aux éducateurs sportifs de la ville de Chalon sur Saône, désormais au nombre de 17, et qui partagent un local d'une dizaine de m2 et placés sous la direction de Daniel Rodriguez.

Une refonte globale du rez-de-chaussée

Sous maîtrise d'oeuvre du Grand Chalon, les travaux vont permettre une redistribution complète des locaux, tout en maintenant l'existence de la salle de réunion historique. Plus fonctionnels et plus accueillants, c'était le maître-mot des travaux qui ont concerné d'abord la rénovation complète de la toiture pour 47 000 euros. La deuxième phase de travaux est entrée en jeu depuis le 17 avril avec les travaux intérieurs qui devraient se terminer fin juin.

Laurent Guillaumé