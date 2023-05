Défendre le Patrimoine de Pays, les fontenois invitent le président du Grand Chalon Sébastien Martin à faire la visite des carrières et de la Maison du patrimoine de Fontaines.

Les bénévoles de Fontaines Patrimoines proposent de visiter les carrières de Fontaines et content leur histoire. Ils présentent au travers d'outillages et de documents les métiers de la pierre : carriers, tailleurs, sculpteurs, sur le terrain mais aussi à la maison du patrimoine avec son exposition permanente "De la pierre à l'œuvre".

Ce samedi matin, place de la mairie, Madame le maire Nelly Meunier-Chanut, le président de Fontaines Patrimoines Christian Bottussi, des élus et membres de l’association ont accueilli le président du Grand Chalon Sébastien Martin pour une visite des carrières, site appartenant au patrimoine fontenois. On notait la présence d’Isabelle Prost responsable du pôle tourisme du Grand Chalon.

Christian Bottussi a rappelé dans son discours d’accueil pourquoi ils ont, avec Michel Bonnot, voulu créer cette association qui pour eux semblait une suite logique à l’association créée pour la sauvegarde de l’église St Just. Ces actions, comme il l’évoque, les ont amenés à réfléchir sur le rôle que pouvait avoir le patrimoine de pays dans l'attractivité du territoire du Grand Chalon.

Christian Bottussi participe aux instances de la commission d’attractivité du territoire et à ce titre il ne parle pas de petit patrimoine mais de patrimoine de pays, terme déjà usité dans d’autres régions. Il a même cité un texte de l’historien Philippe Montillet à ce sujet.

Citation :

« Le patrimoine de pays n’a pas de vrai nom : petit patrimoine, patrimoine de proximité, rural, du quotidien, ou encore patrimoine vernaculaire. Il souffre d’un grand handicap : être mal connu, conséquence d’une histoire, en France, plus nationale que locale. Mal connu et donc méconnu, et par conséquent souvent négligé alors qu’il devrait être, un objet de fierté, quelque chose que l’on a plaisir à entretenir, à valoriser et surtout quelque chose de partagé. Un patrimoine « partagé » pour le passé dont il témoigne mais aussi pour le devenir des territoires. »

Sur le site des carrières, Michel Bonnot a refait l’historique sur la constitution des différentes couches de pierre des carrières depuis l’ère secondaire en fonction des bouleversements géologiques et climatiques, les périodes où l’eau recouvrait les terres, les périodes glacières, l’émergence des montagnes, etc… avec de nombreuses preuves comme les fossiles de coquillages et autres… Ensuite comment les carrières ont été exploitées depuis l'époque gallo-romaine jusqu'aux années 1960, en particulier pour la pierre de taille et d'ornementation, la pierre de Fontaines se retrouve dans de nombreux monuments et édifices religieux.

Après ces belles explications géologiques, c’est Christiane Favero membre bénévole de Fontaines Patrimoines qui a commenté la visite des carrières. Elle a très largement agrémenté de documents et d’explications l’exploitation des carrières. Le front de taille, les équipements de découpe de la pierre, les hommes appelés les carriers et leur dur travail qui n’était pratiquement pas mécanisé. L’exploitation s’est éteinte dans les années 1965/1970 avec l’arrivée du béton moderne et tout a été laissé à l’abandon, seules quelques gravures d’époque rappellent cet immense chantier. A cette époque Fontaines a été sauvé de justesse de l’installation d’une cimenterie qui voulait exploiter la carrière grâce au classement, avec d’autres villages aux alentours, au titre des sites protégés.

La dernière étape de la visite pour le président du Grand Chalon fût l’exposition permanente "De la pierre à l'œuvre" à la maison du patrimoine où Sébastien Martin a reçu de la part des fontenois un tableau de l’aquarelliste Jean-Luc Durand présent à la remise de l’œuvre.

Crédit photos : C.Cléaux/Fontaines Patrmoines

C.Cléaux