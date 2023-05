L'ancien commissaire Olivier Damien (RN) ironise sur la présence de Jérôme Durain, observateur des Policiers chargés du maintien de l'ordre, le 1er Mai à Paris

Communiqué :

Jérôme Durain en visite auprès de la BRAV : réaction d'Olivier Damien, conseiller régional



Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté compte dans ses rangs un « spécialiste » des questions de sécurité et nous ne le savions pas !

Il aura en effet fallu attendre les manifestations du 1er mai et la présence du sénateur DURAIN aux côtés des effectifs de l’une des formations des BRAV parisiennes, pour apprendre que ce dernier pouvait avoir un avis sur ces questions qui secouent notre pays depuis maintenant plusieurs années. Quel dommage qu’il ne nous ait pas rejoint, lorsque le groupe du Rassemblement National à la région, s’est emparé de ces sujets et a formulé des propositions concrètes pour améliorer la sécurité quotidienne des Bourguignons et des Francs-Comtois.



Mais nous l’espérons, la présence très médiatisée du sénateur DURAIN parmi les forces de l’ordre à l’occasion des dernières manifestations, aura vraisemblablement réveillé chez lui l’importance de cette préoccupation majeure des Français qu’est la sécurité. Et sans doute écoutera-t-il dorénavant d’une autre oreille, ceux qui ne sont certes pas des « spécialistes » de la sécurité, mais peuvent néanmoins se prévaloir de dizaines d’années au service de la lutte contre la délinquance, lorsqu’ils avertissent des graves dérives sécuritaires que connaissent notre pays et notre région actuellement.



Olivier DAMIEN

Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté

Ex-commissaire divisionnaire