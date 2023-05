La XVIIe édition des Journées Marteau des commissaires-priseurs donne rendez-vous à Châtenoy le Royal et Dijon

Les Journées Marteau des commissaires-priseurs permettent, chaque année, aux néophytes et aux connaisseurs de faire gracieusement expertiser et estimer leurs objets, bijoux ou encore œuvres d’art. Dans le cadre des Journées Marteau 2023, le SYMEV organise les Journées Nationales de l’Expertise, afin de promouvoir le métier de commissaire-priseur et les ventes aux enchères publiques.

Rendez-vous incontournable des maisons de ventes volontaires avec les curieux et amateurs, les Journées Marteau invitent également les publics à de nombreux événements orchestrés par les commissaires-priseurs : expositions, ventes thématiques, visites guidées, nocturnes, conférences, dédicaces, ateliers interactifs et ludiques ou encore escape game et chasses aux trésors… L’occasion pour beaucoup de découvrir le monde passionnant des enchères !

« Pour la majorité des gens, les enchères évoquent soit la vente d'un Picasso, soit une saisie. Or, le prix moyen d'adjudication se situe plutôt autour de 50 € que du million. Le marché, qui semblait réservé à une élite, se démocratise enfin. Le principe des enchères existe pourtant depuis l'Antiquité. On n'a pas trouvé mieux pour acheter un objet au juste prix, grâce à une confrontation transparente et publique de l'offre et de la demande. Soumis à des obligations déontologiques et professionnelles, le commissaire-priseur engage sa responsabilité sur la qualité des biens vendus, leur état et leur authenticité. Pour les acheteurs, c'est un gage de sérieux et de sérénité.»

Jean-Pierre Osenat, Président du SYMEV

Les Journées Marteau à Châtenoy-le-Royal (71), Besançon (25) et Dijon (21)

◊ Châtenoy-le-Royal (71)

A l'occasion des Journées Marteau, CHALON ENCHERES CHALON ESTIMATIONS propose des expertises gratuites en présence d’experts, une conférence sur l’histoire de la photographie de mode et des ventes aux enchères publiques, les 12 et 13 mai 2023.

12, rue des Varennes –Zone verte - Châtenoy-le-Royal

- vendredi 12 mai : expertises gratuites en présence d’experts dans les spécialités suivantes : bijoux, jouets et objets publicitaires, timbres et cartes postales. Et bien sûr expertises générales de 10 h à 12 h et 14 h-17 h.

À 17 h. Conférence d’une heure sur l’histoire de la photographie de mode par Aline Secondé, docteur en histoire de l’art contemporain et conférencière.

Cette journée se soldera par un petit verre et présentation du métier et discussion.

- samedi 13 mai : 9 h 30. Vente de Vins « dispersion d’une cave de M.B et divers amateurs »

À 14 h 30 : dispersion d’une collection sur le thème de la Tintinophilie.

◊ Besançon (25)

A l'occasion des Journées Marteau, ASTRID GUILLON MAISON DE VENTES AUX ENCHERES propose des journées d’expertises gratuites le vendredi 12 mai et le samedi 13 mai de 10 h à 17 h à Besançon.

3 rue de la Liberté - Besançon

◊ Dijon (21)

A l'occasion des Journées Marteau, HUGUES CORTOT & ASSOCIES propose une VENTE AUX ENCHERES :« INTERIEURS DIJONNAIS ET COLLECTIONS », le samedi 13 mai 2023 à 14h15 à Dijon

Exposition publique :

- Vendredi 12 mai de 14h à 18h

- Samedi 13 mai de 10h à 12 h

Beaux bijoux dont bracelet de Jean DESPRES - Bel ensemble de céramiques anciennes - Montres de collection dont Rolex Sea-Dweller - Tableaux anciens - Objets d’art et de bel ameublement

44 rue de Gray – Dijon

◊ Dijon (21)

Dans le cadre des Journées Marteau, SADDE propose une VENTE AUX ENCHERES : «Succession R., Bourgogne», le samedi 13 mai à 14 h 30 à Dijon : entier mobilier d'une belle demeure du XIXe siècle, succession d'une famille d'érudits bourguignons.

Exposition publique :

- Vendredi 12 mai de 14 h à 18 h 30

- Samedi 13 mai de 10 h à 12h

13, rue Paul Cabet - Dijon