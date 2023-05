22 communes du Grand Chalon engagées pour une nouvelle édition des Journées Citoyennes

Sébastien MARTIN, Président de l’agglomération du Grand Chalon a convié les représentants des communes parties prenantes à l’initiative de la Journée Citoyenne à venir présenter le programme, prévu à cette occasion, à destination de leurs habitants. Au total, 22 des 51 communes se sont éngagées cette année dans la dynamique et appellent leurs habitants à venir les rejoindre sur de nombreux ateliers.

ée en 2008 dans l’agglomération mulhousienne, à Berrwiller, la Journée citoyenne permet – sur une journée - de mobiliser les habitants, volontaires et solidaires, autour d’un projet d’amélioration de leur cadre de vie (réalisation de petits chantiers dans des lieux symboliques et utiles). Reprenant les principes mêmes de la citoyenneté, elle permet de favoriser l’implication des habitants dans la vie de leur commune et de créer du lien.

Plus de 10 ans après sa création, cette initiative se décline désormais de plusieurs façons à travers plus de 2500 communes. La prochaine édition nationale se tiendra le 13 mai prochain.

A l’échelle de l’agglomération, ce sont 22 communes qui ont annoncé organiser une Journée Citoyenne en 2023. Si la date convenue pour l’évènement ne correspond pas forcement à la date nationale, les ateliers proposés sont multiples et font de la convivialité un principe fort.

L’ensemble des dates et programme des Journées Citoyennes des communes du Grand Chalon sont à retrouver dans chaque mairie concernée ou directement en ligne, sur le site internet de l’agglomération : http://kaleidoscope.fr/2023/05/04/journees-citoyennes-2023-cest-parti/ .