Soirée parents du club des bébés nageurs : Les parents réunis se confrontent lors d’épreuves aquatiques

La convivialité régnait entre les organisateurs et les familles lors de cette soirée dont le thème était ‘Les années 80’!

Vendredi soir 5 mai , à partir de 20 heures, au Centre Nautique Chalonnais, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, comme chaque année, se déroulait la soirée parents de l’Association sportive chalonnaise des « Bébés Nageurs ».

Yolande Blot, la Présidente du club, assistée de Franck Thibaudet et accompagnée par les nombreux bénévoles de son association, était plus que satisfaite du taux de participation avec plus de 25 parents qui avaient répondu présent à cet événement.

Cette association qui compte de nombreux bébés nageurs âgés entre 4 mois et 4 ans, avait organisé une soirée d’épreuves pour les parents qui se sont prêtés aux nombreux défis (parcours aquatiques) mis en place. La soirée se terminait ensuite par une petite collation à la plus grande joie des participants.

L’association lance un appel aux femmes enceintes qui peuvent profiter de cette activité des bébés nageurs et pour les éventuels bénévoles merci d’envoyer un courrier à l’association pour une prise de rendez-vous.

Le photoreportage info-chalon.com

JPB