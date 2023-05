L'élégance équestre s'invite au Château de Chaumont-Laguiche

Le Château de Chaumont-Laguiche, en Saône-et-Loire, accueillera les 17,18,19, et 20 août prochains, un international et extraordinaire événement équestre nommé « Remue Manège ».

Née dans l'esprit de 6 jeunes femmes, l'Association Internationale d'Art Équestre et d'Équitation Historique, a vu le jour en janvier 2023. Elle a pour but de rassembler les passionnés d'équitation, mais plus encore de faire découvrir les « arts équestres ».

Esclarmonde Palivoda, la présidente de l'association, explique : « Nous souhaitons promouvoir les équitations anciennes auprès des cavaliers souvent peu au fait de l'existence des équitations académiques ».

Ainsi, lors de ces 4 journées, vous pourrez découvrir des démonstrations à cheval de dressage, des reprises à la « Nuno Oliveira », de la voltige, du travail en liberté, du saut d'obstacles, mais aussi découvrir une exposition qui regroupera une vingtaine d'artistes et d'artisans pour certains mondialement reconnus.

Au programme : sculptures de chevaux grandeur nature, peintures, dessins, photos, démonstrations de maréchalerie, de couture et beaucoup d'autres artisans spécialisés dans le monde équestre.

« Nous attendons environ 1.500 à 2.500 personnes sur les 4 jours, avec un prix d'entrée à 12 euros. Les visiteurs pourront accéder à tout, balades à poney, visite guidée du château, les expositions, les spectacles équestre etc. », explique Esclarmonde. De quoi réjouir petits et grands !

Alors à vos agendas ! N'oubliez pas, les 17,18,19 et 20 août, c'est au Château de Chaumont-Laguiche que les amoureux des arts équestres devront être.

Informations utiles :

Prix : 12 €

10 € pour les groupes à partir de 6 personnes

Gratuit en dessous de 15 ans

Si vous souhaitez prendre part à l'aventure équestre de « Remue Manège », vous pouvez rejoindre l'association en devenant adhérent ou partenaire :



Contacts :

Adresse : Les Janins 71220 La Guiche

Facebook : Association Internationale d'Art Equestre et d'Equitation Historique

Site internet : https://aiaeeh.wixsite.com/aiaeeh-asso

Mail : aiaeeh.asso@gmail.com

Tél : 07.55.61.84.81