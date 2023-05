Gergy : Friendly Rosalie et le KM Vin s’associent pour vous faire vivre un week-end de l’ascension fun et ressourçant !

Tout le week-end de l’ascension du 18 au 21 mai, Céline du « KM Vin » et Nelly de « Friendly Rosalie » vous proposent un combo avec dégustation de vins et balade en rosalie ou en trottinette, le tout dans un cadre bucolique au sein de la base de loisirs du camping de Gergy.

Céline et Nelly, deux femmes entrepreneures bourguignonnes à la tête de leur petite entreprise ont décidé de s’associer pour vous offrir un week-end de l’ascension fun et gourmand !

Céline et sa superbe estafette vintage sera donc garée tout le week-end au sein de la base de Friendly Rosalie où Nelly loue des rosalies (vélocipède à quatre roues) et des trottinettes électriques.

Les deux femmes proposent donc un combo balade et dégustation, en famille, entre amis ou en couple !

Plusieurs formules possibles :

1/2 heure de balade en rosalie suivie d’une dégustation de vins

Tarif 20€ par personne

1h de location de trottinette électrique suivie d’une dégustation de vins

Tarif 40€ par personne

En option : amuses-bouches, planches à partager et boissons soft pour les plus jeunes auprès de Céline.

Pour cet événement que les deux femmes ont décidé d’intituler « Secrets de Terroir », tout est au rendez-vous : balade, partage et convivialité ! Alors n’hésitez plus, allez rendre visite à Nelly et Céline du 18 au 21 mai au camping de Gergy !

Renseignements et réservations au 06.44.74.29.37 ou par mail à friendlyrosalie71@gmail.com

Amandine Cerrone.