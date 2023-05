Amandine Labille et Nicolas Dumoux (doublette mixte) remportent le Championnat de Saône-et-Loire et se qualifient pour les championnats de France.

Découvrez les autres équipes qualifiées, qui eux, disputeront le Championnat Régional !

Ce weekend sur les terrains du club d'Autun était organisé le championnat de Saône et Loire en doublette mixte avec la participation de 263 équipes.

Les vainqueurs et Champion de Saône et Loire sont qualifiés pour représenter notre département au championnat de France qui aura lieu les 24 et 25 juin à Soustons (40).

6 équipes ce sont également qualifiées pour le championnat régional BFC sui aura lieu le 21 mai 2023 à Marzy (58).

Clin d’œil pour le service du protocole :

Champion de Saône-et-Loire doublette mixte : LABILLE AMANDINE et DUMOUX NICOLAS (P.C. LA CELLE EN MORVAN)





Finalistes : MICHEL ELODIE et XISTO JEAN-MICHEL (AMIS PET BOURBON LANCY)

Les qualifiés au championnat régional

MICHEL ELODIE et XISTO JEAN-MICHEL (AMIS PET BOURBON LANCY)

CHAUSSAT EDITH et VERZEAUX MÉDÉRIC (AMIS PET BOURBON LANCY)

BLANCHARD OCEANE et SIMONOT JOHAN (P.C. LA CELLE EN MORVAN)

PERRIN MALHAURY et LUCIEN EMMANUEL (AMIS PET BOURBON LANCY)

BILLY MARTINE et MONTANGERAND HERVÉ (GIVRY PET CLUB)

BESANCON ELISA et PETIT ANTHONY (AP DOZOLLES)