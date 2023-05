AVIS DE DECES - Monsieur Jacques BONIN

CHÂTENOY-LE-ROYAL - CHAMPFORGEUIL - CHALON-SUR-SAÔNE



Mme Yvette BONIN,

son épouse ;

Cécile et Guy, Delphine et Marc, ses filles et ses gendres ;

Audrey et Bertrand,

Corentin, ses petits-enfants ;

Hadrien, son arrière-petit-fils ;

Yvette, sa sœur et Gérard,

son frère et leurs conjoints ;

ainsi que tous les neveux, nièces ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques BONIN

survenu à l'âge de 83 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le vendredi 12 mai, à 11h15, à la salle de cérémonie du crématorium de Bourgogne, 71530 Crissey.

Jacques repose à la chambre funéraire au 115 avenue Boucicaut de Chalon-sur Saône.

Pas de fleurs, pas de plaques.