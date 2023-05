CARNET ROSE - Bienvenue à Alice

Alice CHEVILLOTTE est née le 4 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le sixième enfant d'Hélène et Mathias CHEVILLOTTE après Camille 17 ans, Raphaëlle 16 ans, Clément 14 ans, François, 11 ans et Martin, 9 ans. La maman est médecin à l'hôpital et le papa est ostéopathe. La belle et grande famille réside à Chalon-sur-Saône.