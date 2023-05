Contrôlé au volant sur l'A6, alcoolisé, sans permis et sans assurance

Vendredi en fin d'après-midi, sur l'autoroute A6, au niveau de Saint-Rémy, les militaires du peloton motorisé de Chalon-sur- Saône, ont contrôlé le conducteur d'une FORD Focus, en état de récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et cumulant diverses infractions au code de la route dont défaut de permis et d'assurance. Âgé de 49 ans, le conducteur est ouvrier agricole et demeure en Ille et Vilaine.