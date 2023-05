Les Floralies à Saint Désert organisé par l'association St Désert / La Gouesnière ont eu un franc succès.

Les bénévoles de l’association étaient à la salle polyvalente des Rocheriaux de la commune de St Désert pour accueillir la vingtaine d’exposants et leurs produits ainsi que les bretons, amis des membres de l’association.

En complément des exposants, le regroupement des bourguignons et bretons allait assurément attirer le public et ce fût chose faite avec une belle affluence aux Floralies. Une vingtaine d'exposants dans la salle avec des bijoux, du miel de St Désert, des produits locaux, des bougies, des sacs en tissu,… Il y avait aussi un artiste peintre, un écrivain et à l’extérieur un grossiste en fleurs et plants de légumes (les serres de Courlans).

Cette année, la présence des amis bretons de l’association St Désert/La Gouesnière, venus avec leurs galettes/saucisses et crêpes a été un plus pour cette manifestation. Ils ont eu un vrai succès avec leurs spécialités, à 15h tout était vendu.

Les bénévoles de l’association tenaient la buvette et la restauration. Le succès de cette journée a convaincu les bénévoles de renouveler cette manifestation l’année prochaine.

Photos : St Désert/La Gouesnière

C.Cléaux