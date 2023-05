VITICULTURE - En Bourgogne, où en est le millésime 2023 ?

Communiqué du BIVB

Après un mois de février plus doux que la normale (+ 0,8°C en moyenne), mars perdure dans la douceur, avec un écart thermique moyen de + 0,6°C.

Néanmoins, les températures moyennes ne cessent d’osciller autour de la normale, provoquant une alternance de périodes fraîches et plus douces.

Le 29 mars, elles repassent très au-dessus de la normale et s’y maintiennent quelques jours, favorisant la reprise du cycle végétatif. La vigne commence à « pleurer ».

Les toutes premières pointes vertes sont alors observées sur le réseau de parcelles de référence du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), sur les Chardonnay, en zones précoces, puis dans les premiers jours d’avril sur les Pinot Noir.

Avril est à l’image du mois de mars, avec des températures qui jouent au « yoyo », dans une atmosphère globalement plus fraîche que la normale (écart thermique moyen de -1,4°C jusqu’au 23).

Le stade mi-débourrement est proche de celui observé en 2009 ou 2016 et présente quelques jours de retard sur la moyenne :

* Dès le 2 avril pour le Chardonnay dans le Mâconnais, puis, entre le 9 et le 15 avril dans le reste de la Bourgogne.

* Entre le 12 et le 17 avril pour le Pinot Noir

* Mi-avril pour les Gamay du Mâconnais

Dans les derniers jours de mars et les tous premiers d’avril, l’arrivée de nuits froides, avec des températures négatives, ont fait craindre des dégâts de gel. Fort heureusement, ces risques ont été relativement faibles et les dégâts plus que mineurs. Quant aux « fameux » Saints de Glace (jusqu’à mi-mai), ceux-ci s’annoncent plutôt tempérés et sans risques.