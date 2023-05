Les Français plébiscitent plus de protection animale ...

Devenue un sujet de préoccupation majeur dans le débat politique, la condition animale devrait notamment être améliorée sur les cinq points suivants d'après les personnes interrogées.



L'AGRICULTURE

Alors que la Commission européenne doit présenter en fin d'année une révision globale des normes de bien-être animal avec une possible sortie des cages sous 5 ans pour toutes les filières d'élevage, 88 % des Français se déclarent favorables à l'interdiction de cette pratique qui entrave les mouvements et nuit aux conditions de vie des animaux. De même, 87 % des sondés sont pour une limitation de la durée de transport des animaux vivants à un maximum de 8 heures pour les mammifères et à 4 heures pour les volailles et lapins.



LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Alors qu'à partir du 1er janvier 2024, la vente de chiots et de chatons en animalerie sera interdite, notamment dans le but de réduire les abandons, les Français souhaitent aller plus loin. En effet, 80 % d'entre eux se prononcent également contre la vente d'animaux de compagnie en ligne et 70 % dans les salons et les foires. Enfin, 84 % estiment que le gouvernement devrait strictement limiter les espèces sauvages et exotiques, comme les NAC, pouvant être vendues et détenues par les particuliers.



L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE

D'après les données publiées en février 2023 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, près d'1,8 million d'animaux sont utilisés chaque année en France à des fins scientifiques, dont plus de 3 000 primates, 4 000 chiens, 1 000 chats et une majorité de rongeurs. Les individus interrogés se déclarent à 73 % pour une interdiction de l'expérimentation animale dans un délai de 10 ans, afin de laisser le temps aux laboratoires de développer des méthodes de substitution.



LA CHASSE

Tant pour le bien-être des animaux sauvages que pour la sécurité des promeneurs, 83 % des personnes interrogées se disent en faveur de l'instauration de 2 jours sans chasse par semaine, dont le dimanche.



DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE

Enfin, dans le but de mieux coordonner ces objectifs visant à améliorer le bien-être de nos amies les bêtes, 82 % des Français se disent en faveur de la création d'une délégation interministérielle dédiée à la condition animale.



Lauren Ricard