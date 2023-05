Inflation ... un impact sur la qualité des repas ?

L'inflation touche bon nombre de Français, mais il semble qu'elle impacte en particulier les petits salaires. Selon une étude menée par l'Ifop pour l'association La Tablée des chefs, les personnes touchant une rémunération faible sont ceux qui subissent de plein fouet la précarité alimentaire.



DES REPAS DE MOINS BONNE QUALITÉ

Réalisée auprès d'un échantillon de 1 007 personnes gagnant le smic ou moins, cette enquête révèle que les Français modestes et, pire encore, les familles avec plusieurs enfants ou les jeunes de 18 à 24 ans, sont ceux qui ont le plus de mal à remplir leur caddie. En effet, la hausse des prix des produits alimentaires les oblige à renoncer à certains aliments pour pouvoir faire face à leurs dépenses fixes, comme le logement ou l'énergie. Ainsi, 80 % des répondants ont vu leur budget courses augmenter et 19 % reconnaissent acheter des produits de moins bonne qualité. Une personne sur deux a diminué sa consommation de fruits et légumes et 63 % choisissent des produits frais en fonction du prix et des promotions, sans tenir compte de la saisonnalité.

Pour beaucoup de Français, la quantité de nourriture durant les repas a également baissé, quand d'autres n'hésitent pas à supprimer le petit déjeuner ou le dîner pour faire des économies.



M.K