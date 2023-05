L'opération "Mon sang pour les autres" vous donne rendez-vous ce samedi à Chalon

Nouvelle édition pour l'opération de collecte de sang réalisée par les Rotary-Clubs Chalon Bourgogne-Nièpce et Chalon Saint-Vincent ainsi que l'Amicale pour le don de sang bénévole de Chalon et l'Etablissement Français du Sang. On vous attend en nombre ce samedi pour la collecte de printemps !

C'est une opération à laquelle le maire ne boude pas son plaisir au regard de l'importance que ça représente. Gilles Platret a tenu à associer l'ensemble des services de la ville de Chalon pour cette édition de printemps, alors que les stocks de sang ont toujours du mal à se renouveler, et ce d'autant plus avec les grands départs en vacances qui se profilent à l'horizon.

Plus que jamais, l'urgence de la collecte est d'actualité, et à tour de rôle, Claude Menella, Audrey Delaunoy, Annick Reviron pour l'Amicale bénévole ainsi qu'Anne-Clémence Guillot pour l'EFS ont rappelé l'importance du geste ce samedi.

Des créneaux sont ouverts à la réservation si vous souhaitez vous prémunir d'une quelconque attente. A ce jour, près d'une soixantaine de créneaux sont encore disponibles et consultables directement via le lien suivant.

Côté modalité pratique, prévoyez moins d'une heure pour participer à la collecte et vous sauverez des vies ! Pas moins de trois en une heure exactement ! Il est à noter que plus du tiers des transfusions sanguines réalisées chaque années sont destinées à des malades atteints de pathologies cancéreuses.

Il suffit d'avoir entre 18 et 70 ans, de peser au moins 50 kg, de se sentir en forme et d'être muni d’une pièce d’identité. Il est conseillé, avant de venir à la collecte, de faire le test d’éligibilité sur le site ou l’appli Don de sang, afin d’écarter les contre-indications les plus courantes (opération, tatouage, dentiste...), qui sont souvent temporaires et nécessitent juste de reporter le rendez-vous.

De 10h à 17h dans les locaux de l'Hôtel de ville de Chalon sur Saône

Laurent Guillaumé