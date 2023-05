Commémoration de la mémoire de l'esclavage au lycée Émiland Gauthey

Intitulé «Les oubliées de l'Histoire Noire et la Relève...», ce projet est né à partir de l'étude en français de «Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin» de Tania de Montaigne sur l'itinéraire d'un personnage et sur le thème créer, fabriquer et imaginer. Plus de détails avec Info Chalon.

Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'histoire sur les guerres et génocides et l'EMC sur les discriminations, l'égalité et la fraternité.

Pour mener à bien cette exposition, le lycée Émiland Gauthey a obtenu une subvention de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage. Le lycée tient, d'ailleurs à ce propos, à remercier la Fondation pour son soutien significatif au projet.

En effet, cette subvention a permis aux élèves de visiter un lieu de mémoire où la discrimination a fait rage, le Camp des Milles, un camp d'internement et de déportation français ouvert en septembre 1939, dans une usine désaffectée, une tuilerie vers Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et de pouvoir assister à l'intervention d'Yvan Gastaut, historien de l'immigration qui a retracé l'histoire de l'esclavage et mis en avant le portrait de Joséphine Baker.

La chronologie de l'histoire de l'esclavage en France et aux États-Unis a été mise en dessin par Sasha Deturin, élève en Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) Couture Et Art et le portrait de Joséphine Baker réalisée par Julia Pra, élève en terminale Métiers de la Mode et du Vêtement.

La classe de première Métiers d'accueil a réalisé les poèmes en choisissant des femmes noires connues et méconnues qui ont fait avancer les droits des femmes en général.

Associée au projet, Valérie Orsat, professeur d'arts appliqués, a dessiné le portrait de chaque poème sous forme de fresque et Folly Afahounko, plasticien photographe, a retranscris la fresque sous forme photographique afin de faciliter l'exposition.

Les 1ère Métiers de l'Accueil, les Terminale Métiers de la Mode et du Vêtement, Armelle Demortière, proviseure adjointe du lycée, Camille Marcotto, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT), Marie-Laure Fichot, conseillère principale d'éducation (CPE) et les personnes présentes à l'exposition ont lu leurs poèmes pour que leur voix résonne et ouvre la voie à d'autres...

(Photos gracieusement fournies par Khedidja Thibert)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati