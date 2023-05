Ces 6 et 7 mai à la salle Pierre Baumann à Epervans, l’association « Aidons Téo » organisait son tout premier marché solidaire.

Le retour en images avec Info Chalon.

Au programme : des artisans et commerçants venus exposer et vendre leurs produits, des ateliers organisés par l’association (château gonflable, maquillage, tombola, buvette) et même un stand de réflexologie !

Un marché 100% solidaire, donc, puisque l’association ne demandait pas de participations aux exposants pour venir commercialiser leurs produits et promouvoir leurs activités.

En contrepartie et sans aucune obligation, la plupart des exposants ont décidé de reverser une partie ou la totalité de leurs recettes à l’association.

A l’image de Nadine Michoux, réflexologue, venue faire découvrir son activité.

Chaque prestation était facturée 5€ et l’ensemble de cette recette, Nadine a choisi de l’offrir à l’association « Aidons Téo ».

« L’important aujourd’hui c’est récolter des fonds pour l’association ! Je suis passionnée par la réflexologie donc c’est un plaisir pour moi de faire découvrir mon activité pour une si jolie cause » a confié cette infirmière en entreprise à Info Chalon.

Sandra Monvoisin, présidente de l’association a souhaité elle, mettre en exergue :

« Le but d’un tel événement c’est bien sûr de promouvoir des fonds pour l’association mais pas que, ce qui me tient le plus à cœur aujourd’hui c’est sensibiliser le public aux accidents domestiques qui malheureusement n’arrivent pas qu’aux autres » a témoigné la maman de Téo.

En effet, alors qu’il était âgé de seulement 15 mois, Téo s’est gravement brûlé avec un bol de purée chaude que sa maman venait de lui préparer.

Une seconde a suffit à bouleverser le quotidien de cette famille.

« C’est pour cette raison que nous avons créé l’association. Je veux me battre pour que ce genre d’événements terribles n’arrivent plus » a ajouté Sandra.

Ce premier marché solidaire organisé par l’association a été une franche réussite puisque ce sont plus de 1000 personnes qui se sont déplacés pour venir faire un tour à Epervans ce week-end.

Sandra Monvoisin souhaite remercier l’ensemble des bénévoles de l’association mobilisés au bon fonctionnement de ces journées, les 38 exposants présents sur ces deux jours et la municipalité d’Epervans pour le prêt de matériel et la promotion de l’événement.

Pour suivre l’actualité de l’association et/ou devenir adhérent, rendez-vous sur sa page Facebook ici.

Amandine Cerrone.