AVIS DE DECES - Monsieur Georges CLEMENT

GERGY



Diane, Yann, et Aurore,

ses enfants ;

Zoé et Rose, ses petites-filles ;

ses frères, ses soeurs, sa belle-soeur, ses neveux et nièces, ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges CLEMENT



survenu le 5 mai 2023 à l'âge de 74 ans.

Jojo repose à la maison funéraire de Crissey.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 16 mai 2023 à 11 heures au crématorium de Bourgogne de Crissey.

Pas de plaque.