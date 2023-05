IME Georges Fauconnet à Virey-le-Grand : les jeunes ont eu le plaisir d’inaugurer leur fresque artistique réalisée en partenariat avec l’association « Hors Limites »

L’IME Georges Fauconnet accueille des jeunes de 6 à 20 ans en situation de handicap et a pour mission de favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles de chacun, pour arriver à une autonomie maximale, quotidienne, sociale et professionnelle.

C’est accompagnés par Patrice Mortier, artiste professionnel faisant parti de l’association « Hors Limites »* qu’une dizaine de jeunes ont pris part à ce beau projet artistique :

Tous les mardis soirs, l’artiste est venu déployer un atelier de peinture sur bois dans le but de réaliser une fresque participative.

Tous se sont ainsi impliqués et ont participé au projet selon leur capacités et leurs compétences.

Cette expérience artistique a stimulé leur ouverture sur l’extérieur, leur curiosité intellectuelle, le développement de capacités créatives.

Ce projet a reçu le soutien de la DRAC et de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre du dispositif Culture Santé.

À l’occasion de cette inauguration, Monsieur Pattier, président de l’Association Medico-éducative Chalonnaise (AMEC), Madame Ndibo, directrice générale, Madame Convers, directrice du pôle enfance, Madame Baizet, cheffe de service du pôle enfance, Monsieur Mortier, artiste, Madame Fromont, fondatrice de l’association « Hors Limites » ainsi que toute l’équipe de professionnels de l’internat du pôle enfance de l’AMEC étaient présents pour féliciter l’ensemble des jeunes pour leur implication sur ce projet.

« Cette activité a permis également aux jeunes de mener à bien un projet du début à la fin » a précisé Patricia Convers, directrice du pôle enfance de l’AMEC.

En effet, les enfants ont également participé aux réunions de concertation pour décider de l’emplacement de la fresque par exemple.

Cette dernière a finalement été accrochée à l’entrée de l’IME.

Aussi, pour cette inauguration, les jeunes avaient eux-mêmes préparé un cocktail avec des amuses-bouches et boissons et se sont occupés du service, fiers de recevoir toutes ces personnes et de pouvoir leur montrer le résultat de leur travail.

« Ce qu’on a fait, c’est pas rien ! » a déclaré l’une d’entre eux, intimidée d’être au centre de l’attention de cette soirée.

Un projet artistique et participatif plus que réussi, donc, pour l’association Hors Limites et les professionnels de l’AMEC.

Cecile Fromont s’est engagée : « c’est avec grand plaisir que nous renouvellerons cette expérience ».





Pour plus d’informations sur l’association Hors Limites c’est par ici.

Amandine Cerrone.

* L’association « Hors Limites » accompagne des projets artistiques et culturels au sein d’établissements médico-sociaux et/ou accueillant des personnes en situation de handicap (IME, ESAT, FAM, centres de réadaptation…).