La brasserie Toqué art reçoit Maryam Kah et Céline Kokes pour une soirée 100% féminine le mercredi 24 mai à partir de 18h

Le mercredi 24 mai à partir de 18h, Cathy Cardoso propriétaire de la brasserie désormais incontournable « Le Toqué art » située au 30 quai Sainte-Marie à Chalon sur Saône organise une soirée 100% filles avec au programme : apéritif, musique, make up et relooking.

C’est en compagnie de Maryam Kah, vendeuse et conseillère mode et Céline Kokes, spécialiste de la beauté et distributrice de la marque Younique que Cathy animera cette soirée avec un dress code exigé : être stylée en rose !

Les organisatrices ont prévu différentes animations pour la soirée :

Élection de la plus belle miss en rose (cocktail et séance photos offerts)

Quiz avec lots à gagner (le plus gros lot est un baptême de moto d’une valeur de 120€)

Atelier make up

Atelier relooking

Aussi, les clientes pourront commander au bar des cocktails roses, des planches et des desserts toujours sur la même lignée : le rose.

L’entrée est gratuite et l’établissement sera privatisé pour la soirée pour accueillir seulement des dames.

Alors, vous faites quoi le 24 mai prochain ?

Une soirée 100% filles ça vous dit ?

Pour plus d’informations vous pouvez contacter les organisatrices via leurs réseaux sociaux :

Toqué Art

Maryam Kah

Céline Kokes

Amandine Cerrone.