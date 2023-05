Franc succès de la 4e édition du festival ’Origin’Art

La météo clémente a permis aux jeunes (11-25 ans) la découverte des pratiques urbaines artistiques et sportives.

Samedi 13 mai, à partir de 14 heures 30, 52 quai Saint Cosme à Chalon-sur-Saône (dans la salle de la Grande Tuerie aux Abattoirs) se déroulait la 4ème édition du festival Origin’Art adressé aux jeunes de 11 à 25 ans est dédiée aux découvertes et pratiques urbaines artistiques et sportives.

Ainsi les jeunes ont découvert toutes les activités proposées par les services jeunesse de la Mairie et du service de la cohésion sociale

Escalade/slackline (animateurs jeunesse) : parcours urbains de slackline et d’escalade encadrés.

Parkour (association Dijon Parkour Crew DPC): discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles.

Foot golf (Le Concept Ball) : sport de précision se jouant en plein air qui consiste à envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football dans un trou, avec le moins de frappes possible, d'après des règles proches du golf.

Glisse (En roue libre) : trottinettes, rollers, skates, sauts d’obstacles…

Saltimbanques (animateurs jeunesse): Il s'agit de réaliser des prouesses techniques en stabilisant son corps dans des positions incroyables. La discipline peut s'effectuer avec des objets spécifiques comme la boule d'équilibre, les échasses, le rolla bolla, le monocycle ou encore le fil.

Foot freestyle (association Freestyle Fans): discipline artistique et sportive qui consiste à réaliser des figures à l'aide d'un ballon de football.

Beat box (Raphael et Stan): cette technique consiste à faire de la musique en imitant des instruments, uniquement avec sa bouche.

Graffiti (Drika Chagas) : entre performances et œuvres communes, Drika Chagas, artiste plasticienne franco-brésilienne, vous emmène dans son univers.

Hip-hop (animateur jeunesse) : la danse hip-hop désigne plusieurs formes de street dance principalement effectuées dans la musique hip-hop.Dj et scratch (La Péniche) : atelier d’initiation à l’art du scratch et du djing.

Flocage de t-shirt (animateurs jeunesse) : les participants auront la possibilité de floquer le logo Origin’Art sur un t-shirt.

Bike polo (association Lyon Bike Polo) : variante du polo à cheval se pratiquant à bicyclette avec un maillet pour diriger une balle vers les buts adverses.

Hockey roller : discipline de hockey en patins à roulettes.

BMX Flat (Joris Bretagnolles, 3e mondial, vainqueur de la Coupe de France 2022, champion de France 2022): discipline qui consiste à enchainer des figures sur la roue avant ou arrière du BMX.

Fraîche zone : buvette, ambiance musicale.

Stands commerçants : de 19 h à 22 h.

Mais aussi,

Un atelier réflexologie plantaire

Un atelier jeux...

Lors de cet événement, on notait la présence de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes et de Solène Darnauguilhem, Directrice de la vie scolaire et de la cohésion social.

Le photorepoortage info-chalon.com

J.P.B