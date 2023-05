Succès de la journée porte ouverte du club Mini Auto Racing Chalonnais

Un club qui concourt aux Championnats de France et d’Europe !

Dimanche 14 mMai, à partir de 9 heures, se déroulait au gymnase Saint Laurent Place Thevenin à Chalon-sur-Saône, la journée porte ouverte du club Mini Auto Racing Chalonnais.

Sur place Alain Gay (à gauche sur la photographie), président de cette association confiait à info-chalon : « Nous sommes une quinzaine d’adhérents et nous nous produisons essentiellement en grande salle en catégorie mini Z et drift. Nous avons parmi nous, 6 compétiteurs qui disputent les Championnats Régionaux Bourgogne Franche-Comté sur Besançon, Mâcon, Dijon, Longvic et quelques courses à proximité comme à Bourg-en-Bresse et parmi eux, deux qui concourt aux championnats de France de formule 1 Corentin Laville et Yves Guillon. Sans compter qu’un de nos pilotes s’est brillamment qualifié pour les championnats d’Europe qui se disputeront à Groningen aux Pays-Bas ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S et de Jean Luc Durand vice-président de l’O.M.S.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B