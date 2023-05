Ce vendredi 12 mai, l’Union Territoriale des Retraités CFDT de Saône et Loire tenait son assemblée générale annuelle au Centre nautique de Montceau-les-Mines.

Plus de cinquante personnes issues de l’ensemble du département ont répondu à l’invitation de Guy Sangiorgio, leur Secrétaire Général et ont exprimé leur satisfaction de se retrouver au sein de la première organisation syndicale en France, et plus spécifiquement, de la « CFDT-Retraités », en bonne santé militante, active, solidaire dans les mouvements en cours et déterminée quant aux chantiers à venir.

La matinée fut consacrée à la partie « statutaire » qui, d’habitude plutôt formaliste dans la vie des associations, a donné lieu à des présentations et discussions qui ont montré la vivacité du syndicat.

Une CFDT-Retraités en « BONNE SANTE MILITANTE », comme en attestent la progression constante du nombre des cotisations ces dernières années. Une discussion s’est d’ailleurs engagée pour rechercher les meilleures méthodes pour ne pas perdre des adhérents qui passent du travail à la retraite, pour montrer la valeur ajoutée du militantisme retraités.

Une CFDT-Retraités « ACTIVE », par le travail de ses 6 commissions. A noter la création d’un fascicule remarquablement documenté « Mieux vieillir chez soi », fruit du travail de la commission santé, pour « faciliter la vie des retraités et des non retraités qu’on appelle les aidants », distribué à chaque adhérent et disponible à l’UTR CFDT 71.

Une CFDT-Retraités « SOLIDAIRE » des actifs dans la participation significative (le dernier bulletin interne a montré la présence remarquée des retraités aux manifestations) au mouvement contre la réforme des retraites et face à l’insupportable mépris dont a fait preuve l’exécutif.

Une CFDT-Retraités « DETERMINEE » dans la poursuite de la bataille contre la réforme des retraites, dans l’appui à la Confédération sur les chantiers importants qu’elle souhaite ouvrir (organisation du travail, participation des salariés à la gouvernance, partage de la richesse produite, .... Mais aussi, pouvoir d’achat, mutuelle-dépendance et couverture sociale, ...).

L’après-midi a été consacré à une conférence débat intitulée « Comment mieux comprendre notre situation énergétique », animée par Gérard Magnin, qui a consacré tout son parcours professionnel à cette thématique (il a notamment été délégué ADEME, Administrateur d’EDF, ...) et militant CFDT depuis 50 ans. Ce fut l’occasion de mieux comprendre la situation, les enjeux, les risque à court et moyen terme, mais aussi l’incurie d’un Président de la République et d’un gouvernement qui ne prennent pas la mesure des enjeux, ne mobilisent pas le peuple comme il serait indispensable de le faire (qui par exemple, peut citer le nom du ou de la ministre en charge de cet enjeu de vie ?) et qui, faute d’un vrai discours mobilisateur risque de devenir « coupable » à terme. Les récentes déclarations du Président de la République « Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne » ne peuvent qu’interroger encore plus !

La journée s’est terminée par l’élection du Bureau de la CFDT-Retraités de Saône et Loire, dans lequel chaque union locale est représentée, en renouvelant sa confiance à Guy SANGIORGIO au poste de Secrétaire Général qui pourra s’appuyer sur deux secrétaires adjoints (Danièle LAMUR et Paul MARCONOT).