Champforgeuil, Jérôme et Yamina se sont dit « oui » vendredi 12 mai 2023.

Vendredi, la salle du conseil a fait office de salon d’honneur pour le mariage de Jérôme et Yamina.

Jérôme Bretin et Yamina Ramdani se sont mariés ce vendredi 12 mai 2023 en mairie de Champforgeuil en présence de leurs familles.

Annie Sassignol, maire de la commune, a uni par les liens du mariage Jérôme Bretin, né le 25 mai 1982 à St Rémy (71), domicilié à Champforgeuil (71), Maçon, fils de Jean Bretin et de Barbe Schmitt et Yamina Ramdani née le 01 décembre 1980 à Montceau les Mines (71), domiciliée à Champforgeuil (71), Animatrice, fille de Rabah Ramdani et de Mireille Gelin.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, ils ont échangé leurs consentements en présence de leurs témoins Erdogan Celik et Émilie Joblot. Les jeunes époux, les témoins et Annie Sassignol ont signé le registre de mariage civil.

La famille et les enfants du couple, Maïmytee 18 ans, Thomas 15 ans, Armand 13 ans et Marie 10 ans, étaient aux côtés des mariés.

C’était un jour particulier pour Annie Sassignol que de marier Yamina, animatrice du centre de loisirs de la commune.

Un petit détour inévitable par le parc du centre de loisirs où travaille Yamina.

Le mariage religieux se déroulera samedi 20 mai à l’église de Champforgeuil.

C.Cléaux