150 véhicules anciens pour cette 2ème édition de l’exposition de l’association "Vol’en Tacots" de Châtenoy le Royal.

Après le franc succès du premier rassemblement de véhicules anciens aux Rotondes en 2022, cette 2ème édition a attiré encore plus d’exposants et de visiteurs.

Il est certain que les organisateurs de ce rassemblement, les exposants et les visiteurs ont eu bien moins chaud que l’an dernier, malgré tout cette journée a connu une belle affluence.

"Vol’en Tacots" est maintenant bien installé dans ses locaux sur le site des anciennes halles SNCF du quartier des Rotondes à Châtenoy, les membres sont là, le matériel aussi, tout est prêt pour une belle progression de l’association dans le domaine des voitures de collection. Leur devise : « rassemblement d'amateurs de véhicules de collections qui encourage la restauration et la sauvegarde du patrimoine automobile ».

Vincent Bergeret Maire de la ville est venu, avec quelques élus, saluer les organisateurs et admirer les voitures de toutes marques. Ils ont été reçus par François Boissier un des cofondateurs de l’association. Il leur a fait visiter l’atelier où la restauration d’une 2CV de 1956 type AZ est en cours. Marie Mercier Sénatrice et élue de la ville était passée tôt le matin rencontrer les organisateurs et les exposants.

Collectionneurs de véhicules anciens, revendeurs de pièces détachées ont pris place samedi 13 mai 2023 pour présenter des voitures de rêve qui rappellent sûrement de bons souvenirs à certains. Ce rassemblement organisé par "Vol’en Tacots" a mobilisé les membres de l’association afin de permettre un bon déroulement de la journée : des bénévoles ont géré les places pour la présentation des anciennes voitures, d’autres ont tenu l’espace buvette restauration et le stand de l’association.

Petit clin d’œil du jour : le triporteur à assistance électrique des services techniques de la ville en libre-service a servi à promener les visiteurs.

Rien de comparable entre le vélo électrique et la petite Fiat 500 de 1972 ramenée directement d’Italie par son propriétaire, lui-même de descendance italienne.

Un rassemblement de passionnés des deux côtés de la barrière, exposants et visiteurs, pour une même action sauvegarder notre patrimoine et permettre aux jeunes générations de mieux connaitre les évolutions techniques et technologiques depuis la première voiture construite par Joseph Cugnot en 1770 à nos voitures pleines d’électronique.

C.Cléaux