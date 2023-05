Les élus de la minorité municipale de Saint-Rémy (Unis pour Saint-Rémy) viennent d’éditer leur premier journal d’informations destiné aux San-rémois.

Les élus de la minorité municipale vont distribuer leur "quatre pages" dans les boites aux lettres des San-rémois dès le 18 mai. Ils veulent ainsi porter à la connaissance des habitants leurs réflexions et leur point de vue sur la politique menée par Madame le Maire et sa majorité et sur ce qui s’est passé à Saint-Rémy depuis 2020.

Ce premier bilan, appelé "Déjà 3 ans", reprend 6 grandes thématiques qu’ils ont exposées en mettant en avant leur désaccord avec la politique générale de Madame Plissonnier, dont :

Les finances de la commune :

Les élus de l’opposition : « Madame le Maire s’est dit garante du pouvoir d’achat des San-rémois, or, il n’y a plus d’engagement sur les tarifs à venir de l’escale et ça interpelle. Les 13 000€ d’augmentation d’indemnité des élus auraient pu être mis pour la cantine… ». Les élus de l’opposition demandent à Madame le Maire de s’engager sur une non augmentation des tarifs de l’escale.

Travaux de Taisey :

Tristan Bathiard et Didier Bernard en parlent : « Les travaux de Taisey ne sont pas à la hauteur des attentes des riverains, bétonisation, quartier et place du Carcan défigurés, où est la végétalisation ? Il y a eu des propositions des habitants du quartier pour plus de verdure et moins de bitume, mais rien n’a été pris en compte. Des feux au carrefour remplacés par des stop (ou peut-être feux et stop ?), du marquage au sol des voies de circulation à profusion, rien n’est anticipé, ce centre bourg de Taisey a perdu son âme de petit village…Place du Carcan, la même personne a proposé de mettre des arbustes plus grands pour amener de la fraicheur »

Tristan Bathiard : « Madame le Maire fait de la politique à la petite semaine, elle est très forte en communication et achète au moindre coût, elle fait de la consultation pour se donner bonne conscience, ses commissions sont des commissions d’informations et non de travail… »

La piscine :

La piscine, transférée au Grand Chalon, est toujours dans les revendications de la minorité municipale : « 200 000€ de travaux sont nécessaires pour la réhabiliter, quand les travaux vont-ils être réalisés et quand va-t-elle rouvrir. Se séparer de la piscine, c’était une manière pour la majorité d’assainir les finances de la commune ».

Le village séniors :

L’opposition est favorable à la création d’un village séniors, sauf qu’elle a de forts doutes sur la manière dont seront répartis les logements par l’OPAC, propriétaire et prestataire. Ils réfutent encore une fois le manque de concertation et des réunions de concertations qui n’étaient que des réunions d’informations avec des projets ficelés. Ils reprochent ouvertement la bétonisation de la dernière parcelle verte du centre de la ville.

Ils font le constat que la ville de Saint-Rémy est devenue une ville dortoir avec un manque d’attractivité par l’absence de projets ambitieux sur les différents quartiers. Ils donnent pour exemple Taisey et le tout béton de la rue Georges Musy, la fermeture de salles de classe au lieu d’investir dans l’isolation énergétique avec un rapport d’expertise toujours en attente ou dont ils n’ont pas connaissance.

Les élus de l’opposition ont édité ce premier journal et souhaitent pouvoir en diffuser d’autres sur la fin du mandat.

Dans leur projet, il y a la création d’une association « Unis pour Saint-Rémy Association » qui devrait voir le jour prochainement.

C.Cléaux