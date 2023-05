Forum 2023 : un appel aux associations de Chatenoy le Royal

Une réunion préparatoire s’est tenue le 11 mai 2023 dans la salle Rameau, annexe de la Salle des Fêtes. Comme chaque année, en vue du Forum de toutes les associations de Châtenoy le Royal, ce rendez-vous avait pour but de faire le point technique pour le Forum et aussi l’occasion de se retrouver entre responsables associatifs.

Pour cette première réunion peu d’associations étaient physiquement représentées, ce qui pour l’équipe bénévoles d’organisateurs peut quelque peu décourager. Sans doute un oubli de date ? L’essentiel est de répondre au questionnaire envoyé à chaque association demandant s’il elle participe et si c’est le cas de faire part de leurs besoins en matériel ou observation particulière.

Au jour de la réunion ce sont 22 associations qui avaient répondu et 17 participent sachant que les non participantes sont des associations non ou peu actives. Il est important de répondre rapidement afin de permettre au services Techniques de la commune de s’organiser sur le plan matériel ( tables, chaises, panneaux, grilles, raccordement électriques) mais aussi pour l’organisation de la buvette au niveau des plateaux repas ou encore une pâtisserie est demandée afin d’être vendue sur place le jour du Forum.

De plus le Comité d’organisation souhaite avoir connaissance des animations possibles des associations pour les programmer au cours de la journée qui a lieu, rappelons le dimanche 3 septembre 2023 à partir de 11h jusqu’à 17h. Les associations pourront s’installer le samedi matin de 9h à 12h

Le coupon réponse doit être retourné avant le 10 juin 2023 soit par courrier à Forum des Associations, en mairie de Châtenoy le Royal, 10 rue du Bourg, 71880 ou par mail à pierre.patenet@orange.fr

A noter également qu’une occasion conviviale de se retrouver entre associations de toutes natures avec le Concours de pétanque en doublettes, organisé le samedi 17 juin 2023 à l’espace André Savoye. Premier lancer de bouchon à 14h.

JC Reynaud