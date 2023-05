Attention aux arnaques si vous travaillez avec des collectivités locales ou administration

On ne compte plus les tentatives d'arnaques dans nos boites mail ... dont voici la dernière en date.

Si vous êtes une entreprise et que vous travaillez avec une collectivité locale ou une administration, le site "chorus pro" vous est sans doute familier. Pour faire simple aux yeux du grand public, il s'agit de la plate-forme qui permet de recueillir en temps réel vos factures à destination de vos clients en vue des règlements. Un système centralisé qui fonctionne plutôt pas mal.

Et c'est là où nos arnaqueurs s'avèrent encore une fois plutôt astucieux. Reprise des logos, courriels adressés aux entreprises qui travaillent avec des collectivités ou des administrations, et puis un petit lien, histoire de bien vous "hameçonner", et le tour est joué.

En cas de doute, connectez-vous directement sur la plateforme à l'aide de vos identifiants, ne cliquez jamais sur ces liens insérés dans les courriels.

L.G