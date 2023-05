Acrylique, aquarelle, encre... les œuvres des artistes de "Copains Couleurs" étaient exposées ce week-end à la salle Rameau de Châtenoy le Royal.

La salle Rameau était bien occupée ce week-end des 20 et 21 mai 2023 avec les nombreuses réalisations exposées par les 23 artistes de l’association Copains Couleurs.

Déjà de nombreux visiteurs étaient présents lors du vernissage samedi matin pour le plus grand plaisir des artistes.

Pierre Patenet, président de "Copains Couleurs", a fait une présentation de l’exposition et il a expliqué l’évolution dans l’exécution et le travail des artistes bénévoles de l’association, exposition réalisée uniquement avec des œuvres et des travaux personnels.

Vincent Bergeret, maire de Châtenoy, et des élus avaient répondu à l’invitation du président de l’association pour le vernissage de l’exposition.

Vincent Bergeret a remercié l’ensemble des bénévoles et Pierre Patenet pour cette belle activité dans la commune. Il a remercié Annie Sassignol, maire de Champforgeuil, représentant le président du Grand Chalon, d’être venue. Il s’est adressé aux artistes en leur confiant qu’il était surpris par la fréquentation de l’exposition en ce week-end prolongé.

Des acryliques, des aquarelles, des encres, à chacun son style pour ces artistes qui apportent une vraie diversité dans la façon de créer, d’imaginer et de coucher sur la toile jeux de lumière, relief, paysages, animaux…

Les animaux, c’étaient les aquarelles présentées par Kiara âgée de 14 ans qui est déjà une artiste confirmée, il était juste nécessaire de s’arrêter devant ses aquarelles pour voir la qualité du travail, il faut dire qu’elle est à bonne école avec comme professeur Pierre Patenet.

Les deux professeurs Gérard Prudent (acrylique) et Pierre Patenet (aquarelle) posent devant de superbes tableaux polyptiques.

Une exposition pour découvrir ou redécouvrir les talents d’artistes amateurs de l’association, pour les mettre en lumière. Si la peinture (aqurelle, acrylique, encre...) vous inspire, vous pouvez toujours rejoindre les membres de Copains Couleurs.

C.Cléaux