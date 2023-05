Cette semaine à l'Espace des Arts : 'SOCIÉTÉ EN CHANTIER'

Tous les paradoxes de notre société dans un spectacle immersif, ludique et lucide sur un sujet passionnant rarement évoqué au théâtre et originalement mis en scène !

Dans une salle transformée en terrain de construction, les spectateurs déambulent par petits groupes afin de rencontrer les différents acteurs responsables des chantiers de l’espace commun contemporain : experts en droit, maçonnerie, urbanisme, entreprenariat privé, finance…

Stefan Kaegi s’est appuyé sur des témoignages et une enquête approfondie pour dénoncer la précarité d’ouvriers qui côtoie de grands scandales de corruption et d’enrichissement personnel. Retards de livraison, ajustements de coûts, relations d’interdépendance complexes, connexions invisibles à travers le monde… révèlent les tensions entre décisions publiques et intérêts privés. Alors, on s’interroge. Comment se décide l’avenir des lieux dans lesquels nous vivons et peut-on imaginer transformer les villes ?

MER 24 MAI 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

JEU 25 MAI 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

VEN 26 MAI 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

FOCUS "DANS QUEL MONDE VIVONS NOUS ?"

S’interroger sur l’état du monde, de notre société, des dérapages, des espoirs, c’est ce que nous vous proposons pendant quelques jours, entourés d’artistes aux approches différentes, entre théâtre, exposition et conférence.

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Jean Louis Fernandez