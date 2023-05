AVIS DE DECES - Monsieur Lucien SIMON

CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Paule Simon,

son épouse ;

Guillaume et Vanessa Simon,

son fils et sa belle-fille ;

Liam Simon, son petit-fils ;

ainsi que toute sa famille et ses amis ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien SIMON

à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 30 mai 2023 à 15 heures en la Cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.