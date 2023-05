Avec les Jardins de la Bouthière, laissez vos sens se réveiller !

C'est sans doute l'un des jardins privés les plus beaux de Saône et Loire. Un travail né de la passion de Sylvie et Patrice de l'Epine... et il ouvre exceptionnellement pour une occasion solidaire.

Aux portes de Chalon sur Saône, après Buxy et plus exactement à Chenoves, se niche, l'un des jardins privés les plus enthousiasmants de Saône et Loire. Un petit chef d'oeuvre botanique et esthétique, né de l'imagination de Sylvie et Patrice de l'Epine. Endroit rarement ouvert au public, les jardins de la Bouthière répondent fidèles à leurs habitudes dans le cadre de l'opération nationale Rendez-vous aux jardins pour le compte de l'association Jardins et Santé qui permet d'ériger de nombreux jardins à proximité immédiate de lieux de soins.

Une déambulation enthousiasmante pour les sens

Dison-le clairement, il faudra vraiment faire preuve de mauvaise volonté pour ne pas se laisser porter par l'univers de la Bouthière. Un univers enthousiasmant à plus d'un titre, où les effluves des diverses floraisons viendront réveiller vos sens. Pour l'odorat mais aussi et surtout pour la vue, tant les constrastes de couleurs cultivés par Sylvie de l'Epine, viennent donner une note singulière de ce lieu qui mériterait une reconnaissance bien supérieure.

Démonstration est faite depuis longtemps de l'impact du jardin, de la terre et du plaisir de cultiver, sur les patients, et c'est tout naturellement que la Bouthière apporte son soutien à Jardins et Santé. Le jardin de la Bouthière ouvrira ses portes dans le cadre de l'opération nationale Rendez-vous au jardin, en ce premier week-end de juin. Une ouverture exclusive puisque les lieux ne seront pas ouverts autrement.

Entrée 5 euros et visite libre jusqu'à 19h en présence des propriétaires qui se feront un plaisir de vous accueillir et d'agrémenter votre déambulations des commentaires de passionnés. Le parc de 5 hectares sera également accessible.

Rendez-vous le premier week-end de juin et laissez vous juste porter pour les roses, les pivoines et autres secrets du lieu !

Laurent Guillaumé