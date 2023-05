Spot Waste, l'épaviste de skate

Pas de carrosserie, de roues ou de matériaux en tout genre, ici, ce sont des planches de skate en bois qui sont recyclées afin de leur donner une seconde vie et un aspect plus artistique : « Je fabrique des choses avec des vieilles planches de skate, je fais notamment des enceintes parce que je suis passionnée de musique. Je bossais dans des salles de concerts et de radio avant, et puis je suis passionné de skate, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de mélanger ces deux passions et de créer un objet qui matérialise tout ça, donc je suis parti logiquement sur des enceintes et puis à côté, j'ai développé quelque chose de plus artistique avec des sculptures murales comme des mosaïques, en formes de tuiles, d'écailles. Je fais des compositions avec des morceaux de vieilles planches que je récupère partout en France, de Lyon, de Grenoble, d'Annecy et de Paris où je suis basé », explique Axel.

Skateur depuis toujours, Axel a commencé à découper son premier skate en 2015. Une réelle passion qu'il a décidé de transformer en profession depuis maintenant 3 ans : « J'ai bien mis 5 ans à poser le projet, le business modèle, me faire connaître, avec un réseau. C'est assez long parce que ça nécessite des locaux, des machines, il faut développer des techniques qu'il faut inventer ou aller chercher, donc c'est long, mais c'est comme le skate, il faut du temps pour apprendre à en faire donc là c'est pareil, il me faut du temps pour les revaloriser et leur donner une seconde vie ».

Pour créer un tableau, Axel a besoin d'environ 15 planches, et pour une enceinte, 6 planches sont nécessaires : « J'ai tout un atelier de menuiserie, donc avec des scies circulaires, des scies en rubans, donc en fonction de ce que je veux faire. Je suis aidé par des artisans, moi, je suis plus là pour la direction artistique, le côté commercial, le design, donc tout ce qui est création. Pour le côté artisanal, je le laisse aux professionnels qui font ça beaucoup mieux que moi, par contre là, je viens d'acheter une fraiseuse numérique donc c'est un robot qui découpe tout seul, que tu programmes et c'est moi seul qui l'utilise », indique Axel.

Un concept artistique mêlant la culture underground et la musique que vous pouvez retrouver sur Instagram : https://www.instagram.com/spotwaste/?hl=fr

Et pour ceux voulant se débarrasser de leurs vieilles planches de skate, Axel les récupère gratuitement au : 06.38.11.67.82