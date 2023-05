Avec Aérométal, métaux et alliages retrouvent une vie à l'infini en Saône et Loire

Totalement soumis aux flux du prix des matières premières à l'échelle mondiale, aux équilibres géopolitiques et aux nouvelles technologies, Aérométal, l'entreprise de recyclage des métaux installé historiquement à Gergy et créée en 1993 par Jean-Pierre, le père de Davy Beloeil, aujourd'hui associé à Clarisse Maillet, désormais Directrice Général de l'entreprise, continue son bonhomme de chemin.

S'éloignant au fil des ans de son activité d'origine liée à l'acier, la mutation s'est opérée au fil de la succession sur tous les métaux spéciaux. Et le parti pris est payant. En l'espace de quelques années, la spécifité d'Aérométal fait de l'entreprise chalonnaise, l'une des trois spécialistes du genre en France.

"Vos salaires sont dans vos poubelles"

Clarisse Maillet, Directrice d'Aérométal, a dressé un portrait dynamique de son activité, à l'occasion de la visite d'Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, dans ses locaux. Un représentant de l'Etat, littéralement subjugué par le récit formulé par la cheffe d'entreprise, et dont le potentiel n'est qu'à ses débuts. Au fil des ans, le binôme incarné par Davy Beloeil, le fils du fondateur et Clarisse Maillet, a réussi à s'imposer sur le marché du recyclage des métaux spéciaux, en faisant remarquer aux industriels du nucléaire, de la métallurgie, de l'aéronautique, tout le potentiel dissimulé dans leurs déchets.

Nickel, Chrome, Cobalt, Molybdène, Tungstène, Titane et Zirconium au coeur des enjeux

Devant la raréfaction des matières premières et les enjeux de la réindustrialisation de la France, la maîtrise des enjeux sur les matières est clairement affiché. "C'est un enjeu de souveraineté nationale" a rappelé devant le Préfet, Clarisse Maillet.

Un sujet sensible dont on comprend aisément la portée alors que tous les pays occidentaux s'interrogent sur la maîtrise de ces enjeux.

Un déménagement programmé sur SaôneOr et 8,5 millions d'euros d'investissement

Avec un chiffre d'affaire supérieur à 14 millions d'euros, Aérométal était dans l'obligation de revisiter son organisation interne, "de la professionnaliser toujours plus" insiste Clarisse Maillet, qui salue au passage la mobilisation de son équipe constituée d'une vingtaine de personnes, dans la réflexion globale autour du futur site.

Après un agrandissement en 2006 lié aux usages des copeaux de métaux, et un second en 2017, Aérométal est confronté à la saturation des espaces sur son site de Gergy. C'est donc sur SaôneOr, en face de la SOCLA, qu'Aérométal s'installera, sur une emprise foncière de plus de 2 hectares. Les travaux ont été confiés au cabinet d'architecte Kéops, spécialiste du genre et acteur bien connu sur la zone industrielle de Chalon sur Saône. Un travail de fourmi mené en amont avec chacun des salariés d'Aérométal, "il leur a été demandé d'imaginer leur usine idéale" a confié Clarisse Maillet au Préfet de Saône et Loire. "Et tout le monde s'est plié au jeu, machant le travail des architectes".

"On s'achemine vers une digitalisation accrue du site. Toutes les tâches répétitives et qui ont vocation à être trop pénibles" sont dans l'oeil de la cheffe d'entreprise, avec un seul leitmotiv, le bien-être des salariés. Et ça marche... au point que les problématiques de recrutement sont totalement étrangères à l'entreprise.

Le retour en grâce de l'aéronautique

En 2017, le coup de frein sur le marché de l'aéronautique, avait valu un sérieux coup de stress du côté d'Aérométal, alors que 30 % de son chiffre d'affaire dépendait de ce secteur clé. "On a été obligé de redistribuer les choses, de chercher de nouveaux secteurs" assure Clarisse Maillet. Un changement radical de paradigme qui a assuré sa survie avec désormais un rééquilibrage entre les secteurs du médical, de la pétrochimie et du nucléaire.

"On est aujourd'hui à l'étroit avec le redémarrage de l'aéronautique" insiste Clarisse Maillet, tout en marquant une vigilance particulière. "Notre investissement sur SaôneOr ne dépend pas de l'aéronautique. Notre activité actuelle permet de financer l'investissement". C'est dire la marge de manoeuvre d'Aérométal !

LE CHIFFRE DU JOUR

17230 tonnes de CO2 économisées par an, rien que ça ! Par la seule reconversion des métaux recyclés, ce sont autant de tonnes non extraites de la nature qui ont été économisées. Un chiffre qui fait froid dans le dos lorsqu'on imagine tout ce qui est parti à l'enfouissement pendant des dizaines d'années.

Laurent Guillaumé

Présentation provisoire du futur site sur SaôneOr - Réalisation Kéops Conception