C'était l'heure des retrouvailles pour les anciens élèves de Saint-Ambreuil

Ce vendredi 19 mai, ont eu lieu les retrouvailles des anciens élèves de Saint Ambreuil (fréquentation de 1980 à 1990). Une initiative lancée par Elisabeth Fernandes. Pour mener à bien ces retrouvailles, elle a proposé à Laëtitia Girard et Cindy Barbeau de se joindre à elle pour organiser une petite fête sur la commune de Saint Ambreuil pour se retrouver le temps d'une soirée, tous ensemble, comme "au bon vieux temps".

Ce trio de choc a grandit à Saint Ambreuil et a fait sa scolarité dans la belle école communale.



Pour essayer de retrouver bon nombre d'anciens élèves, elles ont démarché les parents habitant toujours sur la commune, elles se sont également servis des réseaux sociaux et de certains de leurs contacts.

Grâce à ça, ces dernières auront réussi à rassembler quasiment une trentaine d'anciens écoliers (accompagnés de leur conjoint(e) et enfants).



Elles ont également retrouvé et invité plusieurs instituteurs de leur enfance mais seul Mr Rotasperti, un instituteur de la fin des des années 80 (qui leur a laissé d'excellents souvenirs et marqué leur scolarité) a pu répondre présent pour leur plus grand plaisir.



Le rendez-vous avait été donné dans leur ancienne salle de classe où les parents étaient également conviés; les souvenirs étaient de mises, entre photos souvenirs et anecdotes. Ce petit retour dans le passé a été très apprécié par tous.



Les festivités ont continuées jusqu'à tard dans la nuit comme si 3 à 4 décennies plus tard, rien n'avait changé entre eux, les liens étant toujours perceptibles.

Un moment simple mais intense autour d'une buvette tenue par l'association Saint Ambreuil Loisirs, d'un délicieux repas goûteux préparé par Delphine dans son food truck "A La Carte" venue de Rancy et privatisé pour l'occasion ,et pour finir, les excellents desserts de Caro d'choc de Saint Ambreuil ont ravis les papilles des personnes présentes et pour finir, merci à Serge Turbodancing pour l'ambiance musicale.



Elisabeth, Laëtitia et Cindy tiennent à remercier Mr Pariat, maire de Saint Ambreuil, qui a contribué à l'aboutissement de ce projet.