Auxonne remporte la 6ème édition du concours international franco suisse vétéran de boule lyonnaise, l’équipe Suchaud fait le show et termine 2ème invaincue

Les trois équipes suisses d’Yverdon, Blonay et Clarens terminent dans le top 9

C’est un concours international vétéran de grande envergure qu’avait organisé le club de la Boule d’Or chalonnaise à l’occasion de la 6ème édition du concours international franco-suisse qui s’est déroulé le lundi 22 mai à partir de 10 heures, après la réception au Grand Chalon de toutes les équipes participantes, en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Gilles Véchambre, Directeur des sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon de Jean Luc Durand vice-président de l'O.M.S…

Un concours qui affichait complet avec seize équipes présentes dont 3 équipes suisses ; Yverdon, Blonay et Montreux.

Face à ces équipes, des équipes amies du club chalonnais étaient venues également pour tenter de gagner le trophée remis en jeu par l’équipe du Creusot victorieuse l’année dernière ; la Côte d’Or (Beaune, Auxonne), l’Ain (Cras-sur-Reyssouze), l’Ardèche (équipe nationale 1 féminine de Guilherand-Granges) , le Jura (Poligny, Dole, Conliège)… mais aussi avec l’équipe de Digoin et Préty. Bien entendu, aux côtés de l’équipe locale, 2 autres équipes du bassin chalonnais ont tenté de rester maître sur leur territoire: Crissey et la Boule Saint Jean.

Enfin cerise sur le gâteau pour la Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise organisatrice de ce concours, la présence du Champion du monde de pétanque, Philippe Suchaud au palmarès éloquent : 14 fois Champion du monde, Champion européen et méditerranéen et multiple Champion de France dans toutes les catégories, parrain de cette 6ème édition du concours international franco-suisse. Philippe Suchaud intégrait l’équipe mixte de deux joueurs de la Boule d’Or Chalonnaise (Gilles Leureau et Marie Thérèse Bertheau) et de 2 joueurs suisses de Clarens (Victor Bonnetti et Livio Grando).

Si tout le monde attendait le Champion du monde français de pétanque au tournant afin de le dominer en boule lyonnaise, ce dernier a montré toute l’étendue de son talent en étant impérial au point, contribuant largement à la victoire de son équipe et en animant de la plus belle façon ce concours à la plus grande joie de ses nombreux fans venus le voir.

Après des parties acharnées (3) de 1 heure 45, il était temps d’annoncer le classement des 9 premières équipes primées et de procéder à la remise des récompenses, en présence des autorités Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports et Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, de George Debrosse Président du club de la Boule d’Or Chalonnaise assisté de l’organisateur du concours Jean Philippe Blondet, Vice-président.

Classement final

1er Auxonne (Côte d’Or) 3 parties gagnées (13 à 2, 13 à 1 et 13 à 2).

2ème équipe Suchaud (franco suisse) 3 parties gagnées (13 à 1, 10 à 8 temps, 13 à 2).

3ème Conliège (Jura) 2 partie gagnées (2 à 7, 10 à 3, 13 à 4)

4ème Beaune (Côte d’Or) 2parties gagnées (2 à 5, 7 à 2, 11 à 4)

5ème Poligny (Jura) 2 parties gagnées (10 à 9, 5 à 9, 11 à 1)

6ème La boule Ferrée de Blonay ( franco suisse) 2 parties gagnées ( 11 à 1, 5 à 2, 2 à 13)

7ème Le Creusot (Saône-et-Loire) 2 parties gagnées (9 à 5, 9 à 6, 2 à 13)

8ème Guilherand-Granges (Ardèche) 2 parties gagnées (8 à 6, 1 à 13,6 à 4)

9ème Yverdon (Suisse) 1 partie gagnée (5 à 7, 9 à 10,13 à 6)

Le club de la boule d'Or Chalonnaise remercie Philippe suchaud pour sa présence, son professionnalisme, sa gentillesse et sa disponibilité;

Le club de la Boule d’Or chalonnais remercie également l’ensemble des joueurs qui ont contribué à la réussite de cette manifestation et les nombreux fans du champion du monde qui sont venus partager le repas en sa compagnie puisque plus de 90 repas ont été servis.

Le club remercie également le Grand Chalon et l’O.M.S,

La ville de Chalon pour la réception des délégations suisses du mardi 23 mai

et ses nombreux sponsors.

Prochaine étape pour le club chalonnais, la 7ème édition du concours international franco-suisse qui se déroulera au mois de juin 2023 en terre helvétique.



Clin d’œil à la sympathique équipe de Conliège de Robert Chambard en compagnie de l’organisateur du concours et de Philippe Suchaud.

A suivre sur info-chalon.com la 6ème édition de la rencontre international franco-suisse de pétanque qui s’est déroulée le mardi 23 mai à partir de 15 heures à virey-le-Grand.

Le photoreportage info-chalon.com

E.C