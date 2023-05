La Cité Internationale des vins et de la gastronomie à Dijon annonce un été riche en événements

Auréolée d'une 1ère étoile par le Guide Vert Michelin 2023, à peine un an après son ouverture, la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, destination internationale du « bien manger », du « bien boire » et du « bien recevoir », a été célébrée du 6 au 8 mai 2023 pour son premier anniversaire, avec un programme de festivités autour de la gastronomie, de la culture, du patrimoine et de la musique.

Tout au long de ce week-end exceptionnel, plus de 21 000 visiteurs ont découvert ou redécouvert ce lieu désormais incontournable de l’art de vivre à la française, au carrefour de deux reconnaissances UNESCO, le Repas gastronomique des Français et les Climats du vignoble de Bourgogne. Découverte du patrimoine, de la gastronomie locale, des produits du terroir… Il y en avait pour tous les goûts et toutes les envies !

Cette fréquentation, supérieure à celle du week-end inaugural, vient confirmer le succès de cet anniversaire pour l’ensemble des acteurs et des partenaires. Les festivités organisées autour de cet événement, parrainées par le chef Éric Pras, triplement étoilé, ont été l'occasion de découvrir de nouveaux horizons culinaires à travers des masterclass et des dégustations animées par des chefs renommés et des Meilleurs Ouvriers de France. Parmi eux se trouvaient David Gomes (MOF), Ludovic Bisot (MOF), Vincent Ballot (MOF), Joy-Astrid Poinsot (championne du monde des oeufs meurette), Jean-Alain Poitevin, Mohamed de l'émission "Le Meilleur Pâtissier", Benoît Charvet (champion du monde des desserts glacés), Ju Chamalo, Stephan Perotte (champion du monde de confiture), le chef étoilé Takashi Kinoshita, ainsi que Julien Chauvenet (champion du monde de burger) et Vincent Broggi, tout nouveau champion de France de sushis.

Ces festivités ont également mis en valeur la richesse et la qualité des produits locaux tels que les fromages, les vins, les escargots, les moutardes, etc. L’ambiance Food-court gourmande, chaleureuse et populaire s’est prolongée chaque soir grâce aux concerts offerts par Les yeux d’Olga, Jerry King and the Raidfish, David Denardi, Daniel Fernandez, la fanfare Le Dijonnais sur l’herbe et le groupe 1922. Le verre géant, symbole de cette célébration avec une contenance de 81 litres, a permis la réalisation d’un blanc-cassis du chanoine Kir. Composé de 84 bouteilles de vin blanc aligoté et 18 bouteilles de crème de cassis, l’apéritif emblématique a ainsi été offert aux Dijonnaises, Dijonnais et touristes présents, accompagné, comme le veut la tradition, de gougères représentant le terme « 1 AN ».

La parole aux acteurs de la Cité :

Pour William KRIEF, président du Groupe K-REI : « C'est un véritable plaisir de voir la forte présence des Dijonnaises et Dijonnais venus en grand nombre célébrer avec nous notre premier anniversaire ! Nous sommes ravis de constater que notre travail acharné porte ses fruits et que la Cité est devenue un lieu incontournable pour les amateurs de bons produits et de bonne ambiance. »

« La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon est bel et bien une réussite, s’enthousiasme François REBSAMEN, maire de Dijon, président de Dijon métropole. Le nombre de visiteurs le prouve : plus de 850 000 en l’espace d’une année, c’est quand même exceptionnel ! Les Dijonnaises et Dijonnais s’en sont emparé, les touristes sont toujours plus nombreux, et les reconnaissances nationales et internationales multiples – CNN, le Time, le Guide Vert Michelin – en font un lieu unique, fondé sur un modèle multi-partenarial public-privé, associant restaurants gastronomiques, espaces de formation et équipements culturels, profondément ancré dans son territoire. Ici, on fait l’éloge du temps long dans une époque où on en manque. La Cité est un lieu inédit et architecturalement remarquable où l’on prend son temps, où l’on flâne dans les allées et au coeur du site boisé classé, un site où l’on découvre, partage, déguste, où l’on se cultive ou admire notre patrimoine restauré. À travers la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, nous célébrons l’art de vivre à la française, aux fondements de nos valeurs de partage et de vivre ensemble. Il se passe et il se passera toujours quelque chose à la Cité ! Vive la gastronomie, vive le vin et bienvenue à Dijon ! »

La parole aux Dijonnaises et Dijonnais

« C’est un lieu de vie où il est agréable de passer du temps autant pour la gastronomie que la culture, c'est populaire, chacun peut y trouver son bonheur, moi j'y fais mes emplettes, je vais au cinéma... Hier avec un ami de passage, on a fait une visite guidée de l'une des expositions. »

« Par rapport à l'ancien hôpital, c'est devenu un endroit de loisir, de culture et de partage. On voit de tous les pays, on entend toutes les langues. »

« Je suis venu plusieurs fois. Aujourd'hui la Cité s'inscrit dans la ville et dans le quotidien des gens. Il y a des enfants, des seniors, des jeunes... C'est en centre-ville, l'accès est facile. C'est devenu un lieu de vie où on vient passer du temps avec sa famille, ses amis. »

« C'est accueillant et ouvert. Il y a plein de petits commerces avec des spécialités locales, un bar de dégustation assez sympa. Ça touche tous les publics, il y a des choses pour les enfants, pour les plus vieux... »

Il se passe toujours quelque chose à la Cité !

L’ensemble des partenaires de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon a concocté un programme estival tout aussi rythmé, avec de nombreux ateliers culinaires, dégustations, expositions temporaires et rencontres avec des chefs de renommée internationale, mais aussi de la musique et des jeux. La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon confirme ainsi sa position de destination incontournable pour tous les publics.

À noter : nouveaux horaires pour l’été

Jusqu’au 30 juin :

Nocturnes les vendredi et samedi : 10h jusqu’à 22 h

Du dimanche au jeudi : 10h – 19h30

Du 1er juillet au 31 août

Nocturnes les jeudi, vendredi, samedi : de 10h jusqu’à 22h

Du dimanche au mercredi : 10h – 19h30

Les temps forts de mai à septembre

Du 27 au 29 mai - MOTS & SAVEURS

Il existe des liens très forts entre la langue et la cuisine, entre l’art et la gastronomie. Illustrations de cette relation si française de la cuisine et des mots. Invités : Jacky Durand, chroniqueur culinaire à Libération, Mira Pons, auteure du Repas de fête, Chacha Boudin en annonce du festival CLAMEURS et Bernard Bacherot pour les contes et les ateliers d’écriture.

21 juin - FÊTE DE LA MUSIQUE À LA CITÉ

Animations musicales gratuites à la Cave, au Village Gastronomique et dans toute la Cité.

À partir du 1er juillet - C’EST L’ÉTÉ À LA CITÉ

1er et 2 juillet – « À TABLE MES AMIS

Un spectacle créé pour la Cité, imaginé par l’atelier choral de l’école Sainte-Ursule

14 juillet - FÊTE NATIONALE HAUTE EN GOURMANDISE

De nouveaux ateliers pour enfants, parents/enfants et adultes autour de la gastronomie et de la cuisine ainsi que des mini-stages culinaires pour enfants tout au long de l’été.

Du 1er au 3 septembre - GRAND WEEK-END JEUX

16 et 17 septembre - JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

23 septembre - La Cité fait son … SHOW LES PAPILLES !

« Show les papilles ! », l’évènement culinaire de la Ville de Dijon, s’invite de nouveau à la Cité pour sa 6e édition. Les chefs locaux et les Entreprises du Patrimoine Vivant vont mettre les petits plats dans les grands pour vous proposer une soirée gourmande, festive et musicale à partager. Dégustations, shows culinaires, jeux, animations pour enfants et concerts sont au programme.

@Photo ville de Dijon