Le Roi de Suède fait Grand Officier de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin au Château du Clos de Vougeot

On sait que Sa Majesté Carl XVI Gustaf est un amateur de gastronomie et de vins fins, et c'est à l'occasion du 50ème anniversaire de son règne qu'il s'est rendu en Bourgogne avec un groupe d'amis proches.

Après une visite de la cuverie et des pressoirs, le Roi a été reçu dans les Salons d'Honneurs du Château du Clos de Vougeot. Au cours de la Cérémonie d'Intronisation, Jean-François Curie, Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, a remis le Tastevin d'argent au souverain et le diplôme de Grand Officier.

Une dégustation de vins de Bourgogne du Tastevinage était ensuite organisée.

Au cours de son discours le Grand Maître a rappelé que le Royaume de Suède figurait en 6ème place des exportation de vins de Bourgogne. Il a rappelé également que le Prince Bertil, oncle du Roi, avait été intronisé en 1977 au sein de la Confrérie Bourguignonne. Lé cérémonie s'est achevée par un ban bourguignon repris par l'ensemble des convives.

Des échanges fructueux ponctuait la fin de cette visite, et chacun se promit de se retrouver à Stockholm ou en Bourgogne pour poursuivre les très sympathiques relations diplomatiques et amicales entre le Royaume de Suède et l’ancien Duché de Bourgogne.

Photos Château Clos de Vougeot